Laury Thilleman prête pour le mariage avec Juan Arbelaez : "J'en ferai deux"

Laury Thilleman est une femme comblée.

Depuis un peu plus d'un an, Miss France 2011 file le parfait amour avec Juan Arbelaez, ex candidat de Top Chef en 2012. Interviewée par Alexandre Delpérier pour Yahoo, la jeune femme de 25 ans s'est confiée sur cette belle histoire, l'occasion de découvrir qu'elle est prête à passer à la vitesse supérieure.

Laury Thilleman a en effet admis penser fortement au mariage : "Évidem­ment que quand on trouve la bonne personne, on pense au mariage." Et sa cérémonie est déjà toute pensée. La journaliste d'Eurosport voit "bien ça entre la Bretagne et Cartha­gène" : "J'en ferai deux. Mais pas avec une grosse robe. Je vois ça assez léger, assez fluide. Hyper nature. Et je me vois surtout au bras de mon papa."

Elle songe également de plus en plus à fonder une famille et "procurer une bonne éducation à ses enfants" : "Maintenant que je sais que j'en ai eu une bonne, je rêve de prodiguer la même chose à mes enfants (...). J'en veux deux ou trois. Trois c'est pas mal. Dans ma famille, nous sommes trois frères et soeurs [Hugo,11 ans et Julie 16 ans, NDLR] et je trouve que c'est le bon mixe. Il y a un bon équilibre. "

Sa moitié est prévenue !