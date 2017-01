Laury Thilleman "incroyable": La belle déclaration de son chéri Juan !

Laury Thilleman et Juan Arbelaez forment un couple assez discret. Quand l'occasion se présente, les médias n'hésitent ainsi pas à les interroger sur leur belle idylle.

L'ex candidat de Top Chef, en 2012, n'a pas échappé à des questions sur le sujet lors de son entretien pour le site Non Stop People. Aussi a-t-il expliqué "que [sa] vie sentimentale est bien remplie depuis un an, avec une femme incroyable, qui est magique" et qui "partage un peu la même énergie que lui". Le beau brun a ensuite raconté que Laury Thilleman et lui se sont rencontrés sur le tournage de l'émission d'Eurosport Demain je m'y mets. Miss France 2011 testait des sports différents et lui donnait des conseils pour s'alimenter en fonction de son mode de vie.

Depuis, les tourtereaux ne se quittent plus et prévoient même de travailler ensemble : "On a plein de projets. A partir du moment où l'on est en couple, si on n'en a pas, cela ne sert à rien (...) Ce sont des projets sportifs mais aussi sur le côté alimentaire (...). On a plein de choses qui vont se faire."

En octobre dernier, c'est Laury Thilleman qui avait accepté de se confier sur leur histoire d'amour au détour d'un entretien pour le magazine Gala. "Entre nous, dès le départ, j'ai senti une évidence. On était dans une même énergie, une même folie. Plus besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre, de savoir si c'est trop tôt ou pas... Bref, pour la première fois, je me suis abandonnée à quelqu'un, et ça m'a fait du bien", racontait-elle notamment.

Les amoureux avaient profité du du Global Gift Gala - soirée de charité organisée par la fondation Eva Longoria - organisé en mai dernier pour officialiser leur relation. On leur souhaite qu'elle dure encore de nombreuses années.