Handball, France-Brésil: Laury Thilleman folle amoureuse, Jeny Priez déjà à fond

C'est parti... aussi vite et fort qu'un tir à 9 mètres de Nikola Karabatic, aussi haut que la détente de Daniel Narcisse ou Luc Abalo !

L'équipe de France de handball a parfaitement lancé son Mondial, mercredi 11 janvier dans une AccorHotels Arena de Paris surchauffée, en dominant sans l'ombre d'une hésitation le Brésil (31-16), privé de son capitaine Thiagus Petrus. Un succès net et sans bavure qui s'est dessiné dès les premières actions, l'inoxydable Thierry Omeyer, mort de faim de compétition comme toujours du haut de ses 38 ans, écoeurant d'emblée et tout au long de la première mi-temps (16 arrêts à 67% de réussite !) les artilleurs auriverde pour permettre un avantage de dix buts, à la pause, avant de céder sa place à un excellent Vincent Gérard (9 arrêts) en seconde période. De quoi faire tomber, déjà, de premières salves de "Titi, Titi" des travées, bien plus électrisées que lors de l'animation inaugurale confiée à DJ Feder.

Si Didier Dinart et Guillaume Gille, qui ont pris la relève de Claude Onesta à la tête de la sélection, ne pouvaient guère rêver meilleure entame pour leur première grande compétition, le public, qui n'a pas hésité à donner de la voix même face à ce scénario tranquille, a évidemment savouré. Nombre de personnalités fidèles aux Bleus étaient présentes dans les tribunes, à commencer par leur supporter VIP numéro un : Jean-Luc Reichmann ! Accompagné par sa femme Nathalie, l'animateur de TF1 a débuté son marathon de trois semaines avec un enthousiasme débordant, lui qui a prévu de suivre l'équipe de France à chacun de ses matchs – les prochains, contre le Japon, la Russie ou encore la Pologne, se joueront à Nantes.

Du grand spectacle en tribunes !

Le maître de cérémonie du jeu télé Les 12 coups de midi a pu partager sa joie communicative sur le plateau de BeIn Sports auprès de Mary Patrux et Jackson Richardson à la mi-temps, mais aussi avec l'ex-Miss France Laury Thilleman, installée juste derrière lui dans les gradins et elle aussi survoltée : on a d'ailleurs pu la voir faire la folle devant le smartphone de Jean-Luc Reichmann alors qu'il filmait l'ambiance. Enfin, du moins quand elle n'était pas occupée à embrasser fougueusement son compagnon le chef Juan Arbelaez (Plantxa à Boulogne et désormais Nube dans le 8e arrondissement parisien). Ces deux-là sont décidément très, très épris, et ça fait plaisir à voir ! Non loin d'eux, Jeny Priez, compagne de l'arrière Luka Karabatic (1 but), était également dans son match, tout comme Raymond Domenech et Estelle Denis ainsi que Camille Lacourt et son collègue Fabien Gilot. Mais pas de Florent Manaudou, néo-handballeur, en vue...

Coprésident du Comité de candidature Paris 2024 pour les Jeux olympiques et paralympiques, pour qui 2017 sera une année décisive (verdict en septembre), le triple champion olympique Tony Estanguet a également apprécié, en compagnie de sa femme Laetitia, cette belle victoire que nombre de personnalités politiques ont honorée de leur présence : autour du président François Hollande et du président de la Fédération internationale de handball, l'Égyptien Hassan Moustafa (qui a fait un bel effort dans la langue de Molière dans son discours d'ouverture), on pouvait voir notamment Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et l'ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron, mais aussi le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt.

Outre Jean-Luc Reichmann, y aura-t-il des irréductibles pour faire le déplacement à Nantes vendredi ?