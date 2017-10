Le Mad Mag d'Ayem Nour bientôt déprogrammé : NRJ12 s'explique

Les fidèles téléspectateurs du Mad Mag de NRJ12 vont être déçus.

Alors que l'émission d'afterschool animée par la belle Ayem Nour (28 ans) a fait sa rentrée il y a seulement deux petits mois, celle-ci va déjà quitter l'antenne dans quelques semaines ! Contactée par nos confrères de Télé Star, la direction de la chaîne a expliqué ce choix particulièrement inattendu.

Selon NRJ12, le succès du Mad Mag étant étroitement lié à la diffusion de programmes de télé-réalité en parallèle sur la case de l'access, le talk-show dans lequel évoluent Benoît Dubois, Aymeric Bonnery et Emilie Picch perdrait de son utilité quand NRJ12 ne diffuse pas de programmes inédits.

Dès le 20 novembre prochain, le Mad Mag sera donc suspendu et remplacé par des rediffusions de la série Hollywood Girls chaque jour dès 17h05. Les télé-réalités Les Vacances des Anges 2 et Les Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie, actuellement diffusées en access, seront quant à elles remplacées par la série à succès The Big Bang Theory.

Le Mad Mag devrait faire son retour dès 2018 avec la diffusion de la nouvelle saison de Friends Trip. A suivre...