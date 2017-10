Nabilla payée plus de 100 000 euros pour sa dernière télé-réalité !

Nabilla Benattia n'aime pas trop parler d'argent. Pourtant, face à Thomas Sotto dans Complément d'enquête sur France 2, la compagne de Thomas Vergara a évoqué quelques chiffres assez impressionnants ce 12 octobre 2017 !

"Aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire, c'est transformer le vide en quelque chose. J'ai écrit deux livres dont un best-seller, j'ai été chroniqueuse, j'ai défilé", a-t-elle d'abord expliqué avant de poursuivre sur ce qui l'a motivée à faire de la télé-réalité dès 2011 dans L'amour est aveugle sur TF1 : "Je cherchais le point de vue pécuniaire, l'argent, je n'avais pas de formation, je n'avais pas fait d'études, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune et la maison est un peu partie en vrille..."

Six ans plus tard, Nabilla est devenue la plus grande star de télé-réalité française... et ses cachets pour ses apparitions ont fortement augmenté. Pour Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie (NRJ12), on parle même d'un salaire à six chiffres ! "Oui, c'est le cas, c'est six chiffres. Ça peut varier mais en général, je discute pas trop mes cachets...", a-t-elle commenté. Dans la foulée, la jeune star a confirmé qu'un post sur ses comptes Instagram ou Twitter se monnayait entre 3000 et 6000 euros !

Côté projets, Nabilla a affirmé qu'elle allait bientôt réaliser son rêve de tourner pour le cinéma. "Je ne suis pas du tout condamnée à faire de la télé-réalité toute ma vie. Je fais plein d'autres choses, j'ai des projets au cinéma qui vont se concrétiser au mois de mars. Je vais tourner dans un film, voire deux. Ce film ce sera une histoire générationnelle. On me propose des choses", a-t-elle affirmé.

