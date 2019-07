Lee Min-Woo : Le chanteur star de la K-Pop arrêté pour agression sexuelle

Minwoo, aussi connu sous le nom de Lee Min-woo, a été arrêté, soupçonné d'agression sexuelle, le 2 juillet 2019, selon plusieurs médias coréens. Cet homme de 39 ans a connu une grande notoriété en tant que chanteur du groupe de K-Pop Shinhwa et fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour agression sexuelle, depuis la plainte d'une jeune femme.

Les faits se seraient produits tôt dans la matinée du 29 juin 2019. Lee Min-woo, un groupe d'amis et deux jeunes femmes passaient une fin de soirée habituelle dans un bar de Gangnam, quartier huppé de Séoul. D'après des sources policières citées par nos confrères sud-coréens, le chanteur aurait agressé sexuellement ces deux femmes, âgées d'une vingtaine d'années. Elles feraient partie des connaissances de l'artiste.

La plainte d'une des deux femmes a été recueillie par la police locale à 6h44. Elle accuse Lee Min-woo de l'avoir attrapée, embrassée de force et d'avoir touché sans son consentement des parties intimes de son corps. "Je suis allée boire des verres et j'ai été agressée sexuellement. Lee m'a agrippée par les deux joues et m'a embrassée de force. Il a aussi touché certaines parties de mon corps", rapporte le média spécialisé Soompi, qui cite un communiqué de presse de la police. Toujours selon cette déclaration des autorités, Lee Min-woo n'aurait pas encore été entendu par les enquêteurs.

Très populaire chez les fans de K-Pop, Lee Min-woo a près de 200 000 abonnés sur Instagram. Il a gagné cette communauté en faisant partie du boysband coréen Shinwha, formé en mars 1998. Au cours de leur carrière, ils ont produit une vingtaine d'albums et remporté de nombreuses distinctions nationales.