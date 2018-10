Lena Dunham ne pourra jamais tomber enceinte : La confidence choc !

Lena Dunham n'en a pas fini avec son rapport au corps et le poids qui est le sien. Si l'actrice de Girls s'est retrouvée en porte-drapeau des personnalités et femmes qui luttent contre le body-shaming, elle a souvent suscité des critiques et divisé. En ligne de mire notamment, une auto-critique qui vire parfois à la victimisation.

"J'aurais toujours le ventre d'une femme enceinte de quatre mois bien que je ne serais jamais enceinte de quatre mois. Et ça me paraît sexy", écrit Lena Dunham en légende d'une photo postée en story le 16 octobre 2018, où elle apparaît face à la glace, un léger ventre rond mis en avant. Si certains y verront une nouvelle complainte de Lena sur son poids, le message fait surtout référence à une triste confidence que l'actrice de 32 ans a récemment insinué : elle ne pourra jamais avoir d'enfant.

En février 2018, elle avait révélé avoir subi une hystérectomie, intervention qui consiste à retirer l'utérus et le col de l'utérus, suite à l'endométriose. En août, la comédienne, qui tourne actuellement Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino et est à l'affiche de la série Camping en tant que productrice exécutive, avait fêté les neuf mois de son opération en dévoilant plusieurs clichés d'elle totalement nue. Un chiffre-anniversaire qui n'avait rien d'anodin, puisque neuf mois représente aussi la durée d'une grossesse.