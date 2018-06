Brad Pitt et Leonardo DiCaprio enfin réunis au cinéma : La 1re photo dévoilée !

Once Upon a Time in Hollywood se déroulera dans le Los Angeles de 1969, à l'apogée du mouvement hippie. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ancienne star d'un western télévisé, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure, tentent de vivre tant bien que mal dans l'univers impitoyable du septième art américain. Mais Rick a une voisine très célèbre... Sharon Tate (Margot Robbie). Le film, produit par Sony Pictures et non plus par la Weinstein Company, aura ainsi comme toile de fond les meurtres commis par la "Famille" de Charles Manson dans les années 60, et notamment celui de Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanski. Thimothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Damian Lewis, Dakota Fanning, Burt Reynolds, Tim Roth, Luke Perry, Al Pacino, James Marsden et Emile Hirsch seront notamment de la partie. Sortie en salles prévue pour le 14 août 2019.