Leonor et Sofia d'Espagne : Tendrement collées à Letizia et Felipe pour finir...

2016 aura été une année importante de plus dans la lente éclosion de la princesse Leonor des Asturies et de l'infante Sofia d'Espagne dans la vie publique de leur pays, et la traditionnelle carte de voeux du roi Felipe VI et de la reine Letizia à l'occasion des fêtes de fin d'année vient le rappeler de belle manière.

Celle de la transition 2015-2016, un an et demi après l'abdication de Juan Carlos Ier et l'avènement de son fils, mettait en scène les deux fillettes sans leurs parents ; celle de cette année réunit le quatuor, comme quelques semaines plus tôt, lors de la participation surprise - et impeccable - de Leonor et Sofia à un temps fort politique et cérémoniel : l'inauguration solennelle, le 17 novembre, de la XIIe Législature au Parlement. C'est d'ailleurs à la fin du mois de novembre que Felipe, Letizia et leurs deux filles ont pris la pose chez eux, au palais de la Zarzuela en périphérie de Madrid, pour cet exercice de style à réinventer chaque année. Un peu dans l'esprit de leurs séances photo au palais d'été Marivent, à Palma de Majorque, le couple royal et ses petites princesses y apparaissent, sur un fond végétal, très détendus et, surtout, très unis : le roi Felipe tient fermement la main de son héritière, la princesse Leonor, 11 ans, tandis que la reine Letizia serre contre elle l'infante Sofia, 9 ans. On note aussi que les deux duos sont assortis (bordeaux pour l'un, gris pour l'autre).

Protégées et exemptées de missions officielles en raison de leur jeune âge, la sage Leonor et l'espiègle Sofia, qui sont très complices, apparaissent traditionnellement devant les médias lors de la messe de Pâques à Majorque en avril et les célébrations de la Fête nationale en octobre à Madrid, en plus de la séance photo officielle de la trêve estivale et des cartes de voeux.

A noter, concernant cette carte de voeux pour les fêtes 2016 et le nouvel an 2017, l'absence d'un message manuscrit, contrairement à l'an dernier, et le changement de signature de l'infante Sofia, qui ressemble désormais à celle de sa soeur. Le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia, quant à eux, ont adressé leurs voeux en accompagnement d'une image pieuse, L'Adoration des Bergers par Juan Martinez Montañes.

A Noël, l'allocution rituelle du roi Felipe VI, la troisième de son règne dans ces circonstances, a été diffusée. Au sortir d'une année éprouvante politiquement pour l'Espagne, le souverain y appelle avec insistance au dialogue et à la compréhension, "aux bras ouverts et à la main tendue".