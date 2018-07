Les Anges 5 : Une candidate enceinte de son premier enfant !

Récemment, Maude donnait de ses nouvelles en Insta Story afin de faire savoir à ses fans qu'elle n'a pas abandonné la chanson. "Vous me demandez beaucoup si je fais toujours de la musique, si je travaille sur des projets précis. La réponse est non pour le moment. Pourquoi ? Parce que je veux prendre le temps de créer, écrire, etc., sans contraintes. Si ça prend dix ans pour moi de ressortir quelque chose, ça sera le cas. J'ai retrouvé une liberté artistique et je la garde ! Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous savez à quel point le jeu des radios/médias a été dur pour moi, et que j'ai toujours placé la qualité de mon travail avant le succès. La suite de mon parcours artistique s'inscrira dans le temps, la discrétion et la liberté ! J'espère avoir un peu répondu à vos questions, moi-même je n'ai pas toutes les réponses ! J'aime la musique et je suis heureuse !", a-t-elle écrit, jeudi 7 juin 2018, en story Instagram.