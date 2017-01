Les Anges 9 : Les premières images de la somptueuse villa dévoilées !

La neuvième édition des Anges se dévoile petit à petit.

Le 4 janvier dernier, NRJ12 officialisait le casting des Anges 9, qui se tourne actuellement à Miami. Ainsi a-t-on appris que Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) se sont envolés pour les Etats-Unis au début de la semaine.

Comme l'a annoncé Emilie Picch dans le Mad Mag ce jeudi 5 janvier 2017, ils seront rejoints par Coralie Porrovecchio (Secret Story 9, Les Anges 8), Frédérique (Koh-Lanta, Les Anges 5 et 6), Adrien et Evy (Les Princes de l'amour 3).

Durant près de trois mois, tous séjourneront dans une villa. Et pour ceux qui ne souhaitent pas attendre le début de la diffusion pour découvrir l'habitation, bonne nouvelle, le Mad Mag a dévoilé quelques clichés ce jeudi 5 janvier 2017, sur NRJ12.

On a donc découvert que la villa somptueuse est située en bord de mer et qu'elle possède une belle piscine et d'immenses baies vitrées pour profiter de la vue. Côté décoration, la production a opté pour un style moderne et coloré. Grande cuisine et salle à manger, nombreuses chambres, grand dressing, terrasse... les participants ne manqueront de rien durant leur séjour à Miami.