Les Anges 9 : Une candidate de The Voice 5 rejoint le casting !

Dans quelques semaines, le tournage des Anges de la télé-réalité 9 (NRJ12) débutera aux Etats-Unis, à Miami. En attendant, les premières informations autour de cette nouvelle aventure se multiplient sur la Toile...

A en croire nos confrères de TV Magazine, cette 9e saison du programme de télé-réalité (la 3e saison tournée à Miami !) promet d'être ambitieuse. Selon eux, le tournage pourrait s'étaler sur près de trois mois, se dérouler dans plusieurs villes et pourrait concerner de nombreux candidats ! En effet, la production désirerait se montrer plus exigeante que jamais avec les objectifs professionnels des Anges et n'hésitera pas à se séparer des candidats les moins talentueux... Il risque donc d'y avoir un sacré turn over !

Toujours selon TV Magazine, une ex-participante de The Voice 5 (TF1) a accepté de s'envoler pour Miami en compagnie des Anges. Il s'agit de Luna Ginastet (Agen, 18 ans), un ex-Talent de la team Garou éliminé lors de l'épreuve ultime de sa saison. Gageons que la jeune femme, qui a quitté son école de commerce à Bordeaux pour se consacrer à la musique, fera tout pour sortir son premier single et squatter le haut des charts, à l'instar de Nehuda l'an dernier.

Pour rappel, en ce qui concerne le casting des Anges 9, les noms de Kim Glow, Rawell, Antonin, Manue (Les Marseillais), Jaja, Sarah, Marvin, Maéva (Secret Story 10), Coralie Porrovecchio, Mélanie Da Cruz (Secret Story 9), Milla Jasmine, Sarah Fraisou, Clément Roblin (Friends Trip), Florent Roche (Garde à vous), Antho, Mélanie (La Villa des coeurs brisés) ou encore Raphaël Pépin ont été avancés.

A suivre...