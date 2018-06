Les Anges : Deux anciennes candidates dans la publicité de Rihanna !

Deux anciennes stars de la télé-réalité sont actuellement aux anges ! Et pour cause, elles viennent de faire sensation sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo devenue virale. Il s'agit des soeurs Rawell et Rania Saiidii qui ont été révélées dans la saison 9 des Anges de la télé-réalité en 2017. Mercredi 20 juin 2018, les jumelles sont apparues dans l'une des publicités de Rihanna pour sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty.

C'est sur son compte Instagram que Rawell a annoncé la bonne nouvelle à sa communauté : "On voulait dire MERCI à @fentybeauty. c'est vrai que, pour certains, ce n'est qu'une fraction de seconde d'apparition, mais si on recule en arrière et qu'on regarde notre départ, alors oui on sait ce que veux dire être fière de soi w/ @rania_off." Aussi excitée que sa frangine, Rania a également posté la publicité qui a fait beaucoup réagir.