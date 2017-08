Thomas (Vacances des Anges 2) en couple avec Rawell ? Il dit tout !

Dans le milieu de la télé-réalité, les couples se forment et se déforment à vitesse grand V. Et ça, Rawell et son petit ami Thomas, vu notamment dans la 9e saison des Anges, le prouvent aisément.

Alors que l'émission Les Vacances des Anges 2 débarque sur NRJ12 le 28 août, le Marseillais a répondu aux questions de nos confrères de PureBreak sur l'évolution de sa relation avec la brune au caractère bien trempé.

Si au début de l'aventure les tourtereaux n'étaient que des ex, désormais entre eux tout semble aller pour le mieux. Thomas et Rawell s'aiment : "C'est vrai on est toujours ensemble. On s'est remis ensemble", dévoile le jeune homme.

D'ailleurs, le candidat de télé-réalité souhaite mettre un terme aux rumeurs concernant son idylle avec Rania, la soeur jumelle de sa bien-aimée : "C'est carrément faux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est la soeur de Rawell donc forcément c'est un peu comme ma soeur. Et même quand avec Rawell on ne se parlait plus, Rania était là, elle ne m'a jamais quitté. Mais il ne se passera jamais rien entre Rania et moi parce qu'on a une relation frère/soeur (...) J'ai assez de respect pour Rawell pour ne pas faire ça et Rania a aussi du respect pour sa soeur pour ne pas faire ça", explique le beau gosse avant de préciser qu'il "aime Rawell" et "personne d'autre". À présent tout est donc clair !