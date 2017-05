Thomas et Rawell (Les Anges 9) séparés, les vraies raisons de leur rupture !

Si Thomas et Rawell se connaissaient déjà avant d'intégrer le casting des Anges 9, c'est lors du tournage qu'ils se sont finalement rapprochés, jusqu'à se mettre en couple. Seulement, après quelques semaines d'amour, les deux candidats se sont séparés.

Ce jeudi 18 mai, Thomas et Rawell étaient invités sur le plateau du Mad Mag de NRJ12. L'occasion pour eux de s'exprimer sur les raisons de leur rupture.

"Déjà, on était rentrés du tournage et ça n'allait pas trop, il y avait beaucoup de hauts et de bas entre Thomas et moi. Puis, après, on a un peu pris nos distances parce qu'il avait ses bookings, moi j'avais aussi ma vie à côté", a déclaré Rawell.