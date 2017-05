Thomas (Les Anges 9) : Il aurait trompé Emilie Amar avec Rawell !

Décidément, cette année les Anges 9 font couler beaucoup d'encre... Avec les futurs fiançailles entre Sarah Lopez et Vincent Queijo, les clashs à répétition entre Kim et le reste de la villa ou encore dernièrement les aveux d'Emilie Amar sur son idylle avec un candidat très prochainement à l'écran, on ne sait plus où donner de la tête...

Invitée sur le plateau du Mad Mag le 24 avril dernier, Emilie a dévoilé avoir découvert lors de son arrivée sur le tournage de la neuvième saison des Anges que son petit ami Thomas s'était rapproché d'une certaine Rawell : "Je l'ai su quand je suis arrivée là-bas. Oui, ça m'a déçue venant de lui", confiait-elle. Alors que le jeune homme a quant à lui préféré démentir les propos de la sulfureuse brune : "Emilie est une menteuse, elle veut faire le Bronx dans mon couple. C'est 100% faux", affirmait-il déjà face à la bande du Mad Mag quelques jours après son ex.

Mais désormais, nos confrères de Public.fr ont la preuve que Thomas a finalement menti sur sa relation avec la jeune femme grâce à des échanges entre les deux protagonistes. L'ex-participant des Marseillais de W9 a donc bel et bien trompé Emilie pour Rawell : "J'espère que tu vas venir me récupérer. Au pire quand je rentre, on se retrouve et je m'occupe de toi, même si ici je n'ai pas été sage (...) tu me manques bébé !", peut-on lire dans les captures d'écran de la jeune femme... Alors, qui ment à qui désormais ?