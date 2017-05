Sarah Lopez et Vincent Queijo : En route pour le mariage ? Ils répondent...

Comme c'est beau, l'amour... En couple depuis plusieurs mois, Sarah Lopez et Vincent Queijo semblent véritablement s'aimer. Au point de se fiancer dans les prochains mois ?

Interrogé par nos confrères de PureBreak, le couple de candidats des Anges 9 s'est exprimé sur un possible futur à deux : "Pour l'instant, c'est dans un coin de ma tête. C'est important de se fiancer sans pour autant se marier dans l'immédiat. J'ai 27 ans, j'ai l'âge de faire les choses un peu plus rapidement", explique le jeune homme. Sarah préfère attendre que son amoureux se décide, d'après sa réponse éclair : "Moi je n'attends que ça (se fiancer, ndlr)."

Mais Vincent Queijo est catégorique quant à sa relation avec la brune au caractère bien trempé : "J'ai toujours dit à Sarah que si elle est heureuse, je suis heureux donc je fais tout pour qu'elle le soit. Ce n'est pas elle qui m'a changé même si je me comporte mieux grâce à elle, mais depuis un petit moment, je me dis qu'il faudrait que j'arrête les conneries. C'est donc le moment pour moi de me poser et de me caser."

Et si le jeune homme semblait être un véritable macho dans ses dernières apparitions sur nos petits écrans, il tenait cependant à ce que sa belle réalise ses rêves au point de partir à Miami pour le tournage de la neuvième saison des Anges et ce, qu'importe ses craintes : "J'avais juste peur d'être loin d'elle, mais je savais que ça allait être un test pour nous. J'étais assez confiant donc c'était une preuve d'amour de la laisser partir. Et puis elle en avait envie, donc je ne suis personne pour l'empêcher de vivre ses rêves." Après le mariage, les enfants ? La suite, au prochain épisode...