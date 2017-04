Kim Glow et Anthony Matéo (Les Anges 9) : L'énorme clash des ex !

Les ex-tourtereaux Kim Glow et Anthony Matéo se sont encore affrontés sur Twitter.

La raison ? L'épisode des Anges 9 (NRJ12) de ce 28 avril a évoqué leur rapprochement coquin post-rupture, juste avant le départ de la chanteuse de Sans vous. Un instant charnel qui a beaucoup surpris le public puisque chacun sait que Kim était encore très éprise du beau gosse qui voulait quant à lui définitivement tourner la page.

Dans ce contexte, Kim a lancé les hostilités sur Twitter depuis son canapé : "Je tenais à lui et quand il est venu me réveiller, oui j'ai craqué... Etre salie et utilisée comme ça je le souhaite à personne (....) Tu es venu me réveiller alors que je dormais ! Parce que tu avais les c*uilles pleines, alors assume merci. Sois un homme pour une fois. C'est pas toi qui a pleuré pendant des jours, t'as même pas de coeur, tu penses qu'à ton image et à la télé. C'est dommage d'en arriver là !"

De son côté, Anthony a réagi : "On dirait que je l'ai violée. C'est des fous les gens la vérité... C'est elle qui est venue plusieurs fois. Elle savait ce qu'elle faisait et elle était consciente qu'il n'y aurait rien derrière, on en a parlé. Facile de rejeter la faute sur moi. Moi je t'ai salie ? MDR, je t'ai nettoyée ouais, tu n'as pas eu besoin de moi pour te salir, tu l'as fait ces dernières années à la TV (...) Arrête de mentir aux gens et dis la vérité, tu sais qu'il y avait des témoins ce soir-là, 1, 2, 3, 4 fois tu es venue me chauffer (...) Sur le moment tu étais bien d'accord alors arrête de faire genre je t'ai utilisée maintenant ! Bref, les gens vont voir ton vrai visage."

Les choses empirent de jour en jour entre Kim et Anthony... Aïe !