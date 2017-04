Kim (Les Anges 9) en larmes à cause d'Anthony : "J'étais sincère"

Mercredi 19 avril 2017, Ayem Nour recevait Kim Glow dans le Mad Mag (NRJ12) afin de parler de son nouveau single When the Beat Drops et de son aventure dans Les Anges 9.

La bimbo n'a évidemment pas échappé à un magnéto sur son histoire d'amour avec Anthony Matéo. Aussi, les téléspectateurs ont-ils pu (re)voir que le beau brun avait mis un terme à leur relation à cause de ses nombreuses crises de jalousie. Une rupture qu'elle a eu bien du mal à vivre durant le tournage. En revoyant les images, Kim n'a pu retenir ses larmes : "C'est triste de me voir pleurer (...). J'étais tellement sincère..."

L'ex-candidate des Marseillais a ensuite assuré ne pas en vouloir à Anthony de l'avoir quittée, bien qu'elle l'ait récemment qualifié de "manipulateur" : "On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas avoir les mêmes sentiments. Je n'ai pas de rancoeur." Pas rancunier heureusement, le jeune homme a assuré sur Twitter qu'il lui souhaitait tout le bonheur du monde.

"Ça n'a pas été facile pour moi non plus, je ne joue jamais en amour (...). Si j'ai pris la décision qu'on se sépare, c'est parce que notre relation était vouée à l'échec. J'ai préféré le faire dès que je m'en suis rendu compte plutôt que d'attendre et que ça fasse encore plus mal", a ajouté Anthony.

Tout est bien qui fini bien !