Kim (Les Anges 9) accuse Anthony de l'avoir manipulée : Il la clashe !

L'ambiance est actuellement très tendue entre Kim Glow et Anthony Matéo dans les épisodes des Anges 9 diffusés actuellement sur NRJ12.

Folle de jalousie après que le beau brun a dansé avec Evy, l'ex-candidate des Marseillais s'est vengée en se déhanchant avec un inconnu. Anthony a donc coupé court à leur relation, une décision qui a rendu Kim complètement hystérique. Mais cette dernière ne regrette en rien son comportement comme elle l'a fait savoir dans le Mad Mag ce mardi 4 avril 2017.

"Je vois que j'avais des raisons d'être jalouse parce que dans mon dos il n'était pas droit", a-t-elle confié à Ayem Nour dans un premier temps, faisant notamment référence au moment où Anthony a flirté avec une coach sportive. Et de poursuivre : "J'étais trop entière et je pense qu'il s'est plus servi de moi qu'autre chose. Moi j'ai été sincère. Le soir il était différent avec moi que de ce qu'il était la journée devant les caméras. Il a réussi à me manipuler et je suis tombée dedans, ce n'est pas grave."

Si elle a assuré ne pas avoir de rancoeur, Kim a regretté de ne pas avoir vu clair dans son jeu : "Je n'ai pas fait la différence entre la télé-réalité et la réalité, je suis tombée amoureuse." Des propos qui ont agacé Anthony, lequel s'est saisi de son compte Twitter pour faire une mise au point : "Je déteste faire ce genre de choses, ça été très difficile ... mais qu'on me traite de manipulateur là c'est trop... Je m'efforce dans la vie et dans mes aventures d'être honnête et respectueux et je l'ai été à 100%. Même si c'est dur à entendre #LesAnges9."

L'ex-candidat de La Villa des coeurs brisés (NT1) a ensuite expliqué sur Snapchat avoir "laissé beaucoup de chances à Kim". "Malheureusement, son naturel est revenu et c'était trop. Je pense que notre relation arrivait au bout. Il ne faut pas croire, ça a été dur aussi pour moi de me séparer. Qu'on puisse me traiter de manipulateur et de m'être servi d'elle ça me fait bien rire, surtout venant de sa part", a-t-il ensuite précisé.

A noter qu'Anthony sera l'invité du Mad Mag demain. Il devrait donc en profiter pour donner de plus amples détails.