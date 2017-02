Les Anges 9 : Kim et Anthony amoureux ? Un baiser très gourmand fait réagir...

Kim Glow sait comment faire parler d'elle.

Actuellement en plein tournage à Miami pour Les Anges 9 sur NRJ12, celle qui a pour habitude d'affoler ses réseaux sociaux en publiant des photos et des vidéos pas toujours très subtiles de son popotin bombé a opté pour une toute nouvelle technique !

En effet, afin de faire savoir qu'elle était toujours en couple avec le beau gosse de la saison, Anthony de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), la chanteuse de Sans vous et de Jolie jolie a publié une vidéo/selfie dans laquelle on la voit embrasser langoureusement son beau brun qui n'y va clairement pas à reculons.

Bien entendu, cette publication a rapidement attiré de très nombreux commentaires d'internautes. "Vous êtes trop mignons", "Vous êtes encore ensemble ?", "À quand la sextape ?", "C'est trop mignon et vous êtes trop beaux", "Non mais sérieux on va où là ? De 1 c'est dégueu et de 2 qui se la pète en embrassant un mec à part toi ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

"Rendez-vous tous les jours sur NRJ12 dans Les Anges 9 <3 Au rendez-vous : amour, clash, joie #Miami", a simplement commenté la principale intéressée. Une belle leçon de communication !