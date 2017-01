La Villa des coeurs brisés 2 : Anthony en couple ? Il répond

Coup de théâtre dans l'épisode de La Villa des coeurs brisés 2 diffusé mercredi 4 janvier 2017, sur NT1.

Après une énième dispute avec Mélanie, Anthony a pris la décision de quitter l'aventure et la candidate par la même occasion. Un déchirement pour tous leurs camarades. Après le tournage, l'ancien candidat des Marseillais a tout de même souhaité laisser une seconde chance à la jolie blonde, dont la problématique était "Je suis excessive", comme il l'a confié au détour d'un entretien pour Télé Loisirs.

Le projet s'est malheureusement une fois de plus soldé par un échec : "Nous nous sommes revus quelque temps après. On a tenté de se remettre ensemble, mais ça n'a duré que quelques semaines. Ce n'était pas possible. Quand on a tourné La Villa : le débrief, nous avons commenté un épisode où nous étions ensemble, mais nous étions en réalité déjà séparés."

Toutefois, Anthony n'est pas resté célibataire bien longtemps : "Aujourd'hui, je suis en couple. C'est sérieux et ça marche très bien." Pour l'heure, l'identité de l'heureuse élue n'a pas encore été dévoilée. L'habitant du Sud préfère la garder secrète, ainsi a-t-il simplement posté une photo sur laquelle il a pris soin de cacher son visage sur Snapchat. "Ne vous inquiétez pas, je vais mieux", peut-on lire en légende.