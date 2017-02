Les Choristes, la comédie musicale : "Ce n'est pas une photocopie du film"

Le spectacle musical des Choristes "n'est pas une photocopie du film", clame Christophe Barratier, le réalisateur du long métrage aux 8,5 millions d'entrées sorti en 2004 et de son adaptation sur les planches. Le metteur en scène a ouvert les portes du filage du show au Figaro qui a assisté aux répétitions et a réalisé une enquête sur la concrétisation d'un projet ambitieux.



Car en France, les adaptations de films en spectacles ne sont pas légion : "En France, quand on pense comédie musicale, on pense Dove Attia et Palais des sports. Des shows qui privilégient le spectaculaire plutôt que le récit", explique Christophe Barratier. Il a donc fait mûrir longuement son projet pour ne pas céder aux sirènes commerciales, attirées par le succès éclatant de ce remake de La Cage aux rossignols de Jean Dréville (1945). Car dès 2004, quand naît au cinéma le phénomène des Choristes, le producteur Gérard Louvin (Roméo & Juliette) approche le réalisateur : "Personne n'avait la tête à ça et je ne voulais pas que ça fasse produit dérivé." Puis, c'est Mary Poppins elle-même, Julie Andrews, qui veut acheter les droits pour 10 000 dollars. Ce sera non. C'est TF1, en 2013, qui réussit à capter l'attention de Christophe Barratier et son oncle, l'acteur, réalisateur et producteur Jacques Perrin.

Parmi les modifications entre le film et le show, c'est l'ajout de chanson : "Barratier et le compositeur Bruno Coulais ont dû écrire de nouvelles chansons. Notamment pour les personnages adultes qui ne faisaient que parler à l'écran", lit-on dans Le Figaro. Christophe Barratier s'était déjà exprimé sur le sujet auprès de l'AFP : "Nous allons garder les spécificités de ce film intemporel. Les chansons du film, qui ont contribué à son succès, seront interprétées sur scène par les enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Avec le compositeur Bruno Coulais, nous avons créé de nouvelles chansons. Adapter Les Choristes sur scène était presque une évidence, mais j'ai préféré prendre du recul. On trouvera dans le spectacle ce qu'on espère y trouver, tout en découvrant une oeuvre nouvelle." Lors du filage, Maxence Perrin, alias l'adorable Pépinot du film qui a bien grandi, était présent, ému par le show. Jean-Baptiste Maunier est également venu assister aux répétitions.

Côté casting, le surveillant Clément Mathieu (Gérard Jugnot dans le film) sera joué par Jean-Louis Barcelona. Son visage est bien connu, même si son nom l'est moins. En effet, c'est lui le sosie de Michel Polnareff dans les publicités Cetelem, il a collaboré avec l'équipe de Groland et a joué dans des séries comme Avocats et Associés. Au cinéma, il incarne des seconds rôles dans des films comme Taxi 4, OSS 117 : Rio ne répond plus, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec ou encore Les Profs. Quant au tyrannique Rachin, alias François Berléand au cinéma, ce ne sera finalement pas Bernard Farcy, le commissaire Gibert dans la saga Taxi, qui reprendra le rôle du directeur tyrannique du pensionnat du Fond de l'Étang, mais Patrick Zard. Ce dernier a accédé au théâtre par la grande porte en 1989 avec Les Palmes de M. Schutz de Jean-Noël Fenwick. En septembre 2013, il a remonté cette pièce comme metteur en scène cette fois, au théâtre Michel.

Les Choristes, Folies Bergères à Paris depuis le 23 février et jusqu'au 21 mai puis en tournée en France.