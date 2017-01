Les Choristes : Dans les coulisses du spectacle adapté du succès au cinéma

Enthousiaste et passionné, le metteur en scène Christophe Barratier a transposé sur scène son film Les Choristes. Avant de dévoiler son spectacle aux Folies Bergère à Paris à partir du 23 février, le réalisateur était au Comédia au mois de décembre pour tourner le clip de son show.

Les Choristes – l'un des grands succès français au box-office avec près de 15 millions d'entrées dans le monde dont 8,6 millions en France et deux César – va donc connaître une nouvelle vie sur les planches. Joué à partir de février prochain sur la scène des Folies Bergère à Paris, avant une tournée à l'automne, le spectacle restera fidèle à l'esprit de ce film populaire sorti en 2004, a indiqué le réalisateur qui signera aussi la mise en scène.

"Nous allons garder les spécificités de ce film intemporel. Les chansons du film, qui ont contribué à son succès, seront interprétées sur scène par les enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Avec le compositeur Bruno Coulais, nous avons créé de nouvelles chansons", a-t-il précisé à l'AFP. "Adapter Les Choristes sur scène était presque une évidence, mais j'ai préféré prendre du recul. On trouvera dans le spectacle ce qu'on espère y trouver, tout en découvrant une oeuvre nouvelle", a ajouté Christophe Barratier.

Bernard Farcy, alias le commissaire Gibert dans la saga Taxi, reprendra le rôle du directeur tyrannique du pensionnat du Fond de l'Étang, joué dans le film par François Berléand. D'ailleurs, on notera dans le clip le clin d'oeil à "action, réaction", réplique culte de son personnage dans Taxi !

Le surveillant Clément Mathieu (Gérard Jugnot dans le film) sera joué par Jean-Louis Barcelona. Son visage est bien connu, même si son nom l'est moins. En effet, c'est lui le sosie de Michel Polnareff dans les publicités Cetelem, il a collaboré avec l'équipe de Groland et a joué dans des séries comme Avocats et Associés. Au cinéma, il incarne des seconds rôles dans des films comme Taxi 4, OSS 117 : Rio ne répond plus, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec ou encore Les Profs.