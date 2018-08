Les Enfants de la télé : Laurent Ruquier de retour avec une nouvelle équipe

Après une première saison réussie, Les Enfants de la Télé va faire son grand retour sur France 2 dès la rentrée. Laurent Ruquier prendra de nouveau les commandes de l'émission, qui s'offre plusieurs nouveautés.

Mardi 7 août 2018, la société de production Endemol Shine a levé le voile sur la prochaine saison des Enfants de la Télé sur son compte Twitter. Avis à tous les fans, cette dernière sera lancée le 26 août prochain puis diffusée tous les dimanches à partir de 18h05 sur la deuxième chaîne française. Dans cette nouvelle version, Laurent Ruquier sera entouré de l'humoriste Marc-Antoine Le Bret et de l'animatrice de France Inter Christine Gonzales, qui tiendront tous les deux une chronique. David Coudyser, qui rempile de nouveau, et Guillaume TC, star de Twitter célèbre pour "ses croisons-les", feront également partie de l'équipe du présentateur de On n'est pas couché.

Selon les informations de nos confrères de Télé-Loisirs, la nouvelle saison des Enfants de la Télé sera coupée en deux parties. La première portera "sur l'histoire du petit écran" et la seconde fera honneur "aux casseroles des invités". D'ailleurs, le nombre de guests va être revu à la hausse. Ça promet !