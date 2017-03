Les Enfoirés numéro 1 des ventes : "Mission Enfoirés" réussie !

La troupe des Enfoirés peut une fois de plus être fière du travail accompli.

Vendredi dernier, TF1 diffusait le concert annuel des Enfoirés, baptisé Mission Enfoirés, au profit des Restos du coeur. Et malgré l'absence de Jean-Jacques Goldman, qui avait décidé de rendre son tablier et de laisser la place aux jeunes, ou encore celle de Mimie Mathy pour raisons de santé, le public était massivement au rendez-vous. A J+7, on note une audience consolidée de 10,7 millions d'amateurs, soit 45,6% de part d'audience. Un excellent score qui se traduit également dans les magasins.

En effet, le CD et le DVD mis en vente dans la foulée le 4 mars ont déjà séduit 232 418 acheteurs en première semaine. La troupe peut donc se targuer d'être numéro 1 du Top Albums et du Top DVD. Pour rappel, l'album de l'édition 2016, baptisée Au rendez-vous des Enfoirés, avait quant à lui attiré 135 000 acheteurs lors de sa première semaine de disponibilité. Il est en revanche plus difficile d'effectuer une comparaison avec les précédentes années "puisque la période de comptabilisation des ventes de disques est passée durant l'été 2015 d'une mesure du lundi au dimanche à une mesure du vendredi au jeudi", précisent nos confrères de Puremédias.

Notons tout de même qu'en 2015, Sur la route des Enfoirés s'était vendu à 94 400 exemplaires du vendredi au dimanche, tandis que les éditions 2014 et 2013 s'étaient respectivement écoulées à 103 000 et 142 000 copies en seulement trois jours.

Chaque CD ou DVD vendu par Les Enfoirés rapporte l'équivalent de 17 repas à l'association Les Restos du coeur.