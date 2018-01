Les Enfoirés : Un fidèle de la troupe annonce son absence

Les Enfoirés ont tout prochainement rendez-vous au Zénith de Strasbourg pour présenter leur nouveau spectacle Musique !, porté par l'hymne On fait le show composé par Soprano. Toute la joyeuse troupe emmenée par Mimie Mathy a réservé la salle alsacienne du 16 au 21 janvier 2018. Si certains font leur grand retour à l'instar de Carla Bruni-Sarkozy, que d'autres rejoignent pour la première fois l'aventure comme la bande délurée d'Alibi.com, Tarek Boudali, Élodie Fontan et Philippe Lacheau, d'autres ne pourront malheureusement pas être présents.

Fidèle membre des Enfoirés depuis de longues année, il a rejoint le spectacle en 2005, un an après l'immense succès des Choristes, Jean-Baptiste Maunier vient d'annoncer son absence. Le coeur lourd mais mobilisé pour Les Restos du coeur, il a publié le message suivant sur sa page Instagram le samedi 13 janvier : "Les Enfoirés ca commence dans quelques jours à Strasbourg ! Malheureusement, je ne peux être avec eux cette année et j'en suis bien triste, mais je pense fort à eux, à vous qui allez être sur place pour cette magnifique fête donnée pour cette superbe cause ! Je vous embrasse tous les copains, et n'oubliez pas on compte sur vous en tout cas comptez sur moi !!! ?#restos2018 #restosducoeur @enfoiresofficiel." Cette annonce, qui déçoit les fans du chanteur et comédien de 27 ans et des Enfoirés, est accompagnée d'une photo montage regroupant des souvenirs des spectacles passés avec Michael Yoün, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Jenifer, Liane Foly, Mc Solaar...