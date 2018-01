Les Enfoirés : Carla Bruni et une bande de joyeux drilles rejoignent la troupe

Les Enfoirés présenteront leur nouveau spectacle, Musique !, du 16 au 21 janvier 2018 au Zénith de Strasbourg. Comme chaque année, des petits nouveaux rejoignent la bande. Pour cette édition et pour interpréter le nouvel hymne, On fait le show, signé Soprano, les organisateurs auront la joie de compter dans leurs rangs Carla Bruni et la troupe d'Alibi.com, Tarek Boudali, Élodie Fontan et Philippe Lacheau.

Les trois acteurs apporteront leur bonne humeur auprès des habitués comme Christophe Willem, Jenifer, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Kad Merad, Kendji Girac, Bénabar, Patrick Fiori, Michaël Youn et leur maîtresse de cérémonie depuis vingt-quatre ans Mimie Mathy. Les petits nouveaux de 2017, Amir et Thomas Pesquet seront également de la partie. Comme le veut la tradition, les trois stars d'Alibi.com devraient être gentiment bizutées par leurs nouveaux camarades pour le plus grand plaisir du public.

Carla Bruni en revanche devrait échapper au costume de pingouin (bizutage de Renan Luce en 2009) ou de carotte géante (Grégoire en 2010), car la star fait en réalité son retour au sein des Enfoirés. Lors de ses deux premières participations, Carla n'était pas encore l'auteure-compositrice et interprète de l'album Quelqu'un m'a dit : c'était en 1995 pour Les Enfoirés à l'Opéra-Comique durant lequel elle avait chanté Tous les garçons et les filles de mon âge de Françoise Hardy avec Laurent Voulzy ; puis en 1997 avec Le Zénith des Enfoirés où elle avait chanté seule Succès fou de Christophe et une collégiale sur la même chanson de Françoise Hardy. Dix ans plus tard, auréolée de son immense succès et de son nouveau statut d'artiste qui compte, Carla Bruni a participé à La Caravane des Enfoirés (2007) où elle chantait le tube Sur la route avec Bénabar. 2018 marque donc ses retrouvailles avec Les Enfoirés.

En revanche, tournée mondiale oblige, Carla Bruni ne participera pas à toutes les représentations du nouveau spectacle puisque le 16 janvier elle chantera à Amsterdam et le 17 à Anvers. Elle rejoindra ensuite Strasbourg pour Les Enfoirés avant de repartir pour le Portugal pour chanter à Lisbonne le 25 janvier et à Coimbra le 26.