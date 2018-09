Les Feux de l'amour : Un acteur incontournable viré de la série !

C'est un nouveau coup de massue qui s'abat sur les fans de la série Les Feux de l'amour. Un acteur incontournable du programme populaire américain est sur le point de faire ses adieux : Doug Davidson. Le comédien de 63 ans campait le rôle de Paul Williams, depuis 1978, soit quarante années passées à l'écran.

Depuis plusieurs jours, la rumeur enflait sur son départ et son supposé licenciement. Le 11 septembre 2018, le site Soaps.com confirmait la triste nouvelle lors d'un entretien avec Doug Davidson : "Mon contrat n'a pas été renouvelé en janvier. Je suis devenu un récurrent, mais seulement le temps pour eux [les producteurs] de mettre en place des nouveaux. Il ne me reste que deux épisodes non diffusés [...] Donc, pour autant que je le sache, je pars", expliquait-il.

La raison avancée par l'acteur serait donc que les producteurs du show auraient décidé de prendre une nouvelle direction dans les intrigues, lesquelles n'incluraient pas le personnage de Paul Williams. Doug Davidson a par la suite reçu de nombreux messages de fans sur Twitter, auxquels il a répondu en toute sincérité, admettant être très touché par cette décision.

Le personnage fictif de Paul Williams était l'un des piliers de la série, aucun personnage masculin n'est apparu aussi longtemps que lui dans le soap opera.

Cette nouvelle survient peu de temps après l'annonce du départ d'un autre personnage emblématique de la série, celui d'Ashley Abbott, incarné par Eileen Davidson depuis 1982.