Les Kardashian : Kim, Khloé, Kourtney et Kylie Jenner, divines en famille

Les femmes de la famille Kardashian et Jenner partagent une passion pour la mode ! Elles ont profité d'un dîner entre soeurs pour réaliser un défilé à ciel ouvert. Kourtney, Kim, Khloé et Kylie jouent aux mannequins et régalent leurs centaines de millions de followers...

Mardi 12 mars, Kourtney Kardashian et ses petites soeurs Kim, Khloé Kardashian et Kylie Jenner sont sorties dîner. Les quatre bombes se sont rendues au restaurant Giorgio Baldi, à Santa Monica. Elles ont été accueillies par une horde de photographes dès leur sortie de voiture et ont commencé leur défilé de looks. Kim et Khloé s'étaient accordées sur un imprimé peau de python, porté en jupe fendue par la première et en robe moulante par la maman de True (née de sa relation avec Tristan Thompson).

Au cours de ce dîner, les quatre soeurs ont immortalisé leur soirée avec un selfie pris dans les toilettes de l'établissement.