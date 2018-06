Les Mystères de l'amour : Une actrice de Plus belle la vie au casting !

Il va s'en passer, des choses, dans la saison 18 des Mystères de l'amour. Actuellement diffusée sur TMC, la série accueillera bientôt un tout nouveau personnage. En effet, une actrice a récemment intégré le casting et son visage ne vous est sûrement pas inconnu ! Avant de donner la réplique à Hélène Rollès, elle a en effet joué dans Plus belle la vie (France 3).

Il s'agit de Mélanie Guth ! L'actrice se glissera dans la peau de Cécile, une femme de 45 ans qui deviendra la petite amie d'Erwan (Sowan Laube), le fils d'Hélène. Dans les prochains épisodes, elle se retrouvera face à cette dernière. Autant vous dire que la rencontre entre les deux femmes risque d'être explosive...

On ne se fait aucun souci à propos de la prochaine performance de Mélanie Guth car elle est loin d'être novice en la matière. Si elle a incarné le rôle d'Alice dans Plus belle la vie en 2014, la comédienne a fait ses débuts dans Les Vacances de l'amour en 1998. Chose surprenante, elle a déjà joué dans Les Mystères de l'amour où elle incarnait Anastasia en 2012. L'actrice est également apparue dans les séries Duval et Moretti (M6), Le jour où tout a basculé (France 2) et Le G.R.E.C (TF1). Côté cinéma, on a pu la voir dans Tout schuss (2016), L'Embarras du choix (2017) et Exit (2000).