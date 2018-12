Les Reines du shopping : Le visage de la voix off dévoilé !

Depuis plusieurs années maintenant, Les Reines du shopping est un programme qui cartonne sur M6. Les conseils avisés de Cristina Cordula, des candidates à la pointe de la mode... et une voix off toujours plus drôle et piquante : la chaîne a trouvé la bonne formule. Mais qui se cache derrière les commentaires amusants, parfois osés, qu'on entend à l'antenne ?

Depuis 2014, soit un an après le lancement du programme, cette voix masculine qui enchaîne les blagues dans Les Reines du shopping n'est autre que celle du comédien Hervé Lacroix. Alors qu'il n'apparaît jamais à l'écran, celui qui n'hésite pas à se moquer gentiment des candidates et même parfois de Cristina Cordula est loin d'être un inconnu. En effet, en plus des Reines du shopping, Hervé Lacroix a joué les voix off pour l'émission Masterchef (TF1), pour Europe 1 ou encore pour dans des documentaires diffusés sur Arte, France 5 et Canal+.

Mais ce n'est pas tout : Hervé Lacroix double certains personnages bien connus du petit écran. Il a ainsi donné de la voix dans les séries Mentalist, Les Feux de l'amour, Dexter, Les Experts ainsi que dans les films Black Swan, Big Mamma 3, Dragon Eyes ou encore Chicago Code. L'acolyte de Cristina Cordula sur M6 a également été entendu dans les pubs télé et radio de grandes marques comme Bosch, Volvo, Orange, Renault, La Poste, Ikea, Audi et bien d'autres.

Rendez-vous sur M6 dès 17h30 du lundi au vendredi afin de suivre Les Reines du shopping et les commentaires décalés d'Hervé Lacroix.