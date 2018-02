Les Tuche : Leur incroyable lien avec Game of Thrones

C'est un peu le genre d'anecdote qu'on adore, ces improbables liens familiaux. Saviez-vous qu'Isabelle Nanty, l'une de nos actrices les plus populaires (Les Tuches, Astérix & Obélix : Mission Cléopatre, Les Profs) avait un cousin qui jouait dans la série à succès Game of Thrones ? Et le plus drôle c'est qu'il y joue un rôle important. Kristofer Hivju, interprète du sauvageon rouquin Tormund dans GoT, est donc le cousin de Cathy Tuche...

Depuis qu'elle l'a révélé, l'actrice à l'affiche des Tuche 3 est souvent interrogée sur ce lien de sang hautement surprenant. Est-elle agacée pour autant ? "Non je ne le regrette pas, je suis fière de lui ! Ma mère est norvégienne, une de ses cousines là-bas est comédienne, comme son mari et comme leur fils, Kristofer", explique l'actrice, réalisatrice et metteur en scène française de 56 ans à Télé 7 Jours.

Et de rajouter : "Je me souviens, il avait été pris en même temps aux auditions de Viking et de Game of Thrones. Il a fait le bon choix ! Il joue encore dans la dernière saison, je crois. Il est très doué, c'est un artiste, un mec très subtil. Et, physiquement, il n'est pas aussi grand qu'on l'imagine."

Bientôt une collaboration entre Isabelle Nanty et son cousin éloigné ? L'avenir nous le dira...