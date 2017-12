Les Tuche 3, premières images: Jean-Paul Rouve joue avec les codes nucléaires...

Votre famille préférée est de retour ! Les Tuche vont vivre une troisième aventure sur grand écran, à partir du 31 janvier 2018. Mais avant cela, ils nous ont donné un petit avant-goût avec un premier teaser, annonciateur d'une bande-annonce plus longue. Sur cette dernière, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) est promu président de la République, et débarque avec toute sa clique à l'Elysée. Et lorsqu'on lui remet la fameuse valise avec les codes et boutons nucléaires, on flirte dangereusement avec la fin du monde...

L'histoire des Tuche 3 : Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Elysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l'élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à L'Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

Devant la caméra d'Olivier Baroux et autour de Jean-Paul Rouve, on aura le plaisir de retrouver Isabelle Nanty, Claire Nadeau (inoubliable Mamie Suze), Sarah Stern, Pierre Lottin, Théo Fernandez, et on pourra croiser quelques nouveaux visages comme celui de la prometteuse Lou Gala (Tamara), Scali Delpeyrat, Philippe Magnan, Nicolas Maury et Stephan Wojtowicz.