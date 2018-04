Les Z'amours : Un couple parle de "plan à quatre", Bruno Guillon gêné !

Dans les Z'amours sur France 2, l'heure est souvent aux confidences cocasses... ou gênantes.

Lundi 9 avril 2018, une candidate prénommée Isabelle a provoqué la surprise de l'animateur Stéphane Guillon alors qu'elle était interrogée sur sa réaction si un autre couple leur proposait un plan à quatre avec son chéri Geoffrey. "Ça nous est déjà arrivé ! On s'est retrouvé dans une soirée, j'étais enceinte en plus, avec des gens que l'on ne connaissait pas vraiment. Il y a un couple qui nous a avoué que, pour le mari, son plus grand fantasme, c'était de pouvoir passer la nuit avec mon mari, pas avec moi", a en effet lâché la candidate avec aplomb.

Une révélation qui a stupéfait l'animateur Bruno Guillon. Et Isabelle de poursuivre avec la même franchise : "Sur le coup on s'est dit 'Oh, c'est une blague', puis elle s'est rapprochée de moi en me disant 'Ne t'inquiète pas, pendant qu'il s'occupe de lui, je m'occuperai de toi'... Donc on a vite changé de sujet de conversation et on ne les a plus jamais revus !"

Geoffrey, son compagnon, a ensuite apporté quelques précisions : "On a eu cette expérience avec quelqu'un qui nous l'a proposé assez clairement. Donc je sais que, si on nous le proposait, elle serait à mon avis ulcérée." Ce qui correspondait en effet à la réponse donnée par Isabelle.

Bruno Guillon a finalement terminé la séquence en lâchant aux amoureux : "En tout cas on reparlera de vos soirées, Geoffrey et Isabelle, hashtag gêne..."

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player !