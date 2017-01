Leslie (Les Princes de l'amour 3) en couple avec Axel ? Elle s'exprime enfin !

Mardi 31 janvier 2017, Ayem Nour et son équipe du Mad Mag de NRJ12 recevaient Leslie, prétendante de Zaven dans Les Princes de l'amour 3 (W9). Et la jolie blonde, éliminée lors de l'épisode diffusé hier soir, a confirmé que son ex-prince et son ancienne concurrente Sabrina étaient bel et bien en couple pendant le tournage : "On m'en a parlé pendant le tournage et je ne voulais pas y croire. Mais ça a été confirmé par d'autres candidats. Même pendant le tournage, Sabrina s'est grillée toute seule."

Leslie regrette donc de s'être autant écharpée avec Sabrina lors de son aventure. Elle a heureusement pu compter sur Zaven pour la soutenir moralement lors de son séjour à Ibiza : "Je ne lui en veux pas vraiment au final. Il m'a toujours protégée durant le tournage. Ce n'est pas à cause de lui que le tournage s'est mal passé. C'est surtout à cause de Sabrina."

Axel, autre candidat des Princes de l'amour 3, était également présent pour elle. Il faut dire que le jeune homme a eu un coup de coeur pour la soeur d'Elsa, de quoi faire naître des rumeurs de couple. Toutefois, les deux candidats ont tenu à y mettre un terme dans le Mad Mag. "J'habite à Londres et lui à Marseille. C'est trop loin (...). Avec la distance on ne peut pas (...). On est trop foufous, chacun de notre côté", a notamment confié Leslie.