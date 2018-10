Letizia d'Espagne : En cuir et pantalon large, la reine surprend et séduit

Après avoir longtemps refusé d'être présente à des événements cinématographiques nationaux comme les Goyas (l'équivalent de nos César) ou bien le fameux Festival international du film de San Sebastian, Letizia d'Espagne a pour une fois dérogé à la règle. Le 26 octobre 2018, l'épouse du roi Felipe VI a pris part à la 63e édition de la Semaine internationale de cinéma de Valladolid, la SEMINCI.

Ce fut une apparition remarquée, bien sûr, mais aussi pour le choix vestimentaire de la reine. En effet, l'ex-journaliste de 46 ans a troqué le côté élégant et sophistiqué arboré lors de la venue du président allemand et de son épouse au palais royal de Madrid le 24 octobre, pour un look plus casual mais non moins chic. La reine d'Espagne avait opté pour un total look noir, avec un long pantalon palazzo déniché chez Carolina Herrera ainsi qu'une veste en cuir griffée Emporio Armani.

Letizia, toujours saluée pour son élégance et ses choix vestimentaires (elle s'habille aussi chez Zara), n'a pas déçu dans cette tenue surprenante mais très adéquate pour une telle sortie.

À Valladolid, Letizia a pris part à la projection exceptionnelle d'une version restaurée du film culte Monte là-dessus (1923) avec Harold Lloyd en vedette. Un concert, chapeauté par l'Orchestre symphonique de Castilla y León, a ensuite parfait la soirée.