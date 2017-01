Letizia d'Espagne, un look à la pointe pour son bain de foule touristique annuel

Pour Letizia d'Espagne, ce mois de janvier 2017 est on ne peut plus classique... côté agenda seulement ! Parce que côté look, l'épouse du roi Felipe VI continue sans cesse de se réinventer et de faire sensation, sur sa lancée d'une fin d'année 2016 muy sexy.

Après la Pâque militaire du 6 janvier puis les habituelles réunions de travail avec les organisations de santé (contre le cancer, contre les maladies rares) dont elle est le premier soutien, c'est avec la 37e édition de la FITUR (Feria Internacional de Turismo), le grand salon international du tourisme annuel à Madrid, qu'elle avait à nouveau rendez-vous mercredi 18 janvier, en compagnie de son mari. Un moment toujours très animé et dépaysant au coeur du plus grand forum touristique mondial.

Pour son quatrième look de sortie officielle de l'année (après, immanquablement, une robe Felipe Varela pour la parade militaire et des tailleurs Hugo Boss pour les réunions), Letizia a justifié une fois de plus son statut de fashionista vedette : sous son manteau clair déjà porté le 12 décembre dernier en visite au groupe de presse Zeta, pantacourt grenat et bottines assorties, combinaison à la pointe des tendances, chemisier en soie rose Adolfo Dominguez et sac à main du créateur espagnol... De nouvelles pièces dans sa garde-robe pour un look bien plus pointu que son sobre tailleur-pantalon lors de la FITUR 2016 !

Absent lors de cette précédente édition en raison de ses rendez-vous avec les partis politiques lors du blocage du pays, le roi Felipe VI était cette fois bien présent avec elle au Parc des Expositions Juan Carlos Ier. Tout juste rentré d'une visite officielle en Arabie saoudite, le souverain avait d'ailleurs lancé la veille l'Année internationale du Tourisme pour le développement durable.

En un peu plus d'une heure sur place, le couple royal a tenté de faire au mieux pour manifester son intérêt aux 755 exposants présents cette année sur l'immense salon (plus de 62 kilomètres carrés !), avec deux étapes spéciales : une sur le stand de la Turquie en signe de solidarité après l'attentat d'Istanbul, l'autre sur celui de l'Argentine, pays mis à l'honneur par cette 37e édition. Le marché du tourisme en Espagne est un important moteur économique, il faut le bichonner...