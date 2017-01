Letizia d'Espagne : Duel de look pour ses débuts en 2017 avec Felipe

Cette fois, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne n'ont pas fait la surprise de se faire accompagner par leurs filles Leonor et Sofia, comme lors de l'ouverture du Parlement en novembre dernier... Mais il y avait néanmoins un air de nouveauté dans le rituel immuable du début d'année : à l'occasion de la Pâque militaire qui constitue chaque année, le 6 janvier, son premier engagement officiel, le couple royal officiait avec la nouvelle ministre de la Défense, María Dolores de Cospedal, en poste depuis le mois de novembre. Et la représentante du gouvernement a soutenu la comparaison, associée à la première fashionista du pays !

Pour l'occasion, la reine Letizia, sur la lancée de sa fin d'année 2016 très sexy, se parait d'une robe moulante signée de son couturier des grandes occasions, Felipe Varela. Une création bleu canard tombant jusqu'au sol, comme le requiert un tel événement : d'ailleurs, c'est précisément cette robe-là qu'elle portait pour ce même rendez-vous en 2015, année où Felipe et elle le présidaient pour la première fois en tant que roi et reine ! Quant à María Dolores de Cospedal, la ministre de 51 ans avait eu une bonne intuition en optant pour une jupe vert menthe à imprimés, avec un top vert sapin à manches longues. Du côté des hommes, c'était uniforme militaire d'apparat pour le souverain et queue-de-pie pour le Premier ministre Mariano Rajoy.

Tradition remontant au XVIIIe siècle, la Pâque militaire fournit l'occasion au souverain de prononcer son premier discours de l'année, quatorze jours après l'allocution de Noël. Après l'accueil du couple royal par le personnel ministériel (dont, également, le nouveau ministre de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido), le protocole (hymne national et salut de 21 coups de canon) et la revue de la Garde royale, exercice qu'il a réinstauré en 2015, Felipe s'est ainsi exprimé devant quelque 150 représentants des trois corps de l'Armée et de la Garde civile. "Nous ne devons épargner aucun effort pour augmenter notre capacité de prévention et de réponse à ce fléau du terrorisme qui menace notre société, méprise nos valeurs démocratiques et est un ennemi de l'humanité", a-t-il en particulier souligné lors de la cérémonie militaire, qui était suivie d'une réception.