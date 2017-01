Letizia d'Espagne : Stylée pour sa petite routine du début d'année

D'une année sur l'autre, le programme ne change guère pour la reine Letizia, au mois de janvier : après la traditionnelle Pâque militaire du 6 janvier et la célébration familiale de l'Epiphanie chez son père Jesus Ortiz viennent immuablement ses réunions de travail de début d'année avec deux organismes auprès desquels elle est de longue date engagée.

Mardi 10 janvier, tandis que le roi Felipe VI partageait son temps entre le lancement au Ritz de Madrid du 7e Spain Investors Day et les obsèques nationales à Lisbonne de l'ancien président portugais Mário Soares, Letizia, très élégante et très "pro" tout en bleu marine (tailleur pantalon et manteau Hugo Boss, sa marque de prédilection pour audiences et réunions), se rendait au siège de l'Association espagnole de lutte contre le cancer (AECC), dont elle est la présidente d'honneur. En amont du VIe Forum annuel - édition axée sur la prévention - à l'initiative de l'organisme, qui coïncidera cette année avec la journée mondiale de la lutte contre le cancer le 4 février, la reine s'est comme à chaque fois d'abord renseignée sur le bilan des actions de l'année passée en matière de sensibilisation, d'accompagnement des patients et des familles et d'aide à la recherche. Les discussions ont ensuite porté sur le programme de l'AECC pour la période 2017-2020.

Ce jeudi 12 janvier, c'est avec la Fédération espagnole des maladies rares (FEDER), qui représente plus de 82 000 personnes, que Letizia d'Espagne, très fashionista dans sa jupe graphique multicolore portée avec un haut rouge et une veste beige, avait rendez-vous. Là encore, outre le bilan des actions de 2016, les discussions ont aussi porter sur une échéance : la journée mondiale des maladies rares (moins de 5 cas sur 10 000 personnes), le 28 février, où seront mis en exergue la recherche scientifique et la coopération entre administration, associations, professionnels et industrie pharmaceutique.