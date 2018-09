Letizia d'Espagne : Visage au naturel pour la rentrée de Leonor et Sofia

Au regard de leur week-end, qui les a vues faire leur premier déplacement officiel dans le royaume des Asturies avec leurs parents le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne, la rentrée scolaire de la princesse Leonor et de l'infante Sofia, qui a eu lieu mardi 11 septembre 2018, était plus "ordinaire". L'événement n'a pas manqué de focaliser l'attention pour autant.

Si elle a enfin étrenné sa fonction de princesse des Asturies en se rendant officiellement, comme son père 41 ans plus tôt, dans "son" royaume, la jeune héritière du trône, qui aura 13 ans le 31 octobre prochain, a encore beaucoup à apprendre. Pour ce premier jour de l'année 2018-2019, Leonor et Sofia (11 ans) ont été conduites en voiture à l'école privée Santa Maria de Los Rosales, à quelques kilomètres du domicile familial du palais de la Zarzuela, par leur père le roi Felipe, avec la reine Letizia installée côté passager.

Vêtues de l'uniforme de l'établissement (jupe grise, pull bleu, chemise blanche), les deux fillettes n'ont pas fait d'arrêt devant la presse. Bien qu'elles soient désormais habituées à ces rencontres avec les médias, l'exercice de la séance photo n'est plus à l'ordre du jour de la rentrée des classes depuis quelques années déjà, et c'est sans publicité particulière qu'elles ont été accompagnées jusqu'à l'intérieur de l'école par leurs parents. La princesse Leonor des Asturies entame sa deuxième année au collège, où elle poursuivra l'acquisition des fondamentaux du cycle secondaire (sciences, mathématiques, lettres et sciences humaines) tout en continuant à apprendre le violoncelle et, sans doute, à faire du ballet comme ces dernières années ; l'infante Sofia d'Espagne, quant à elle, entre en sixième année du cycle primaire.

Felipe et Letizia, laquelle est apparue au naturel (tenue décontractée et maquillage très léger) en cette occasion à quelques jours de son 46e anniversaire (samedi 15 septembre) tandis que le souverain était en costume-cravate, sont ensuite repartis sans s'attarder devant les médias présents, tenus à l'écart du parking de l'école. Le roi recevait mercredi le chancelier autrichien Sebastian Kurz en audience tandis que la reine retournait à Oviedo pour y effectuer l'inauguration solennelle de l'année scolaire.