Letizia et Felipe d'Espagne : Le grand jour de leur fille Leonor, en son royaume

Pour avoir dû assumer dès l'âge de 9 ans, quatorze mois après le début du règne de son père Juan Carlos Ier, le statut d'héritier du trône, on peut faire confiance au roi Felipe VI d'Espagne pour accompagner au mieux sa fille aînée Leonor dans son apprentissage de la fonction. Quatre ans après avoir reçu au même âge que lui le titre de princesse des Asturies lorsque son père est devenu souverain, en juin 2014, la jeune fille, qui aura 13 ans le 31 octobre prochain, vient de vivre samedi 8 septembre 2018 ce qu'on peut considérer comme son épreuve du feu.

Exemptée jusqu'à maintenant par ses parents le roi Felipe et la reine Letizia de toutes les obligations inhérentes au titre de prince ou princesse des Asturies et préparée avec tendresse à son destin, Leonor a fait son premier déplacement officiel dans cette province historique pour une - triple - occasion très spéciale : la commémoration des 1300 ans du royaume des Asturies, celle du centenaire du couronnement canonique de la Vierge de Covadonga et celle du centenaire de la création du Parc national de la Montagne de Covadonga.

Felipe, Letizia, Leonor et sa petite soeur l'infante Sofia (11 ans), qui était naturellement du voyage, ont grimpé jusqu'à la Sainte Grotte qui abrite, sur la commune de Cangas de Onis, la chapelle dédiée au culte de la Vierge de Covadonga - Covadonga signifiant "grotte de la dame". 41 ans plus tôt, c'est dans les mêmes circonstances que l'actuel monarque avait officiellement étrenné le titre de prince des Asturies transmis par son propre père, tout un symbole...

Dans le fameux sanctuaire, la famille royale a écouté le musicien José Ángel Hevia, célèbre joueur de gaita (une sorte de cornemuse), jouer une version courte de l'hymne de la Vierge de Covadonga et l'archevêque d'Oviedo prononcer quelques paroles. Leonor et Sofia se sont vu remettre des médailles qu'on a pu les voir arborer par la suite (les deux soeurs ont également reçu en cadeau une jument, Xana, offerte par la ville de Cangas de Onis).

Après la Vierge dans la grotte, Jesus dans la montagne

Après avoir salué la foule depuis le parapet de la grotte, le roi Felipe, la reine Letizia, la princesse Leonor et l'infante Sofia sont redescendus en ville et ont pris place dans la basilique de Santa Maria la Real, où a été célébrée une messe pour la commémoration du couronnement de la Vierge. A l'issue du service et de la signature du livre d'or (l'occasion d'observer que Leonor est gauchère), d'autres actes solennels se sont déroulés sur le parvis, en musique et sous les acclamations destinées à la jeune princesse des Asturies, enfin intrônisée dans son rôle. A ce titre, elle n'a pas manqué de poser avec sa famille au pied de l'imposante statue de Don Pelayo (Pélage le Conquérant), fondateur du royaume en 718. C'était ensuite l'heure du bain de foule, et Letizia, rompue à l'exercice, s'est chargée d'épauler sa fille, à la rencontre des centaines de compatriotes rassemblés. Elles se sont même prêtées bien volontiers à quelques selfies avec le public, dans une ambiance fantastique.

Après un déjeuner organisé au Gran Hotel Don Pelayo de Covadonga, la famille royale, s'étant changée pour enfiler des vêtements plus adaptés, s'est attaquée au deuxième volet de sa visite en partant en randonnée vers les lacs de Covadonga pour marquer le centenaire du Parc national. Le quatuor a été rejoint un moment par Jesus Ortiz, père de la reine Letizia et grand-père très présent pour Leonor et Sofia, désireux d'être à leurs côtés - avec son épouse Ana Togores - en ce jour si particulier qui a vu la princesse des Asturies inaugurer un mirador à son nom. Après 500 mètres d'ascension armés de bâtons de marche, Felipe et les siens ont fait une pause devant le lac Enol, le temps d'une séance photo pour la presse qui a donné lieu à des images magnifiques. Mais d'autres images furent marquantes au cours de cette expédition, en particulier quand la princesse Leonor, du haut de ses 12 - presque 13 - ans, a pris dans ses bras un bébé, Jade, petite-fille de l'homme qui lui a offert la fameuse jument.

