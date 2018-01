Felipe d'Espagne a 50 ans : Grande émotion avec Leonor, son héritière de 12 ans

Du scandale de corruption qui l'a poussé à exclure sa soeur l'infante Cristina de la famille royale à la crise politique liée à la situation en Catalogne, le roi Felipe VI d'Espagne a connu trois premières années de règne intenses, mais c'est dans un climat de confiance et de stabilité que le souverain célébrait mardi 30 janvier 2018 son 50e anniversaire, avec un acte très symbolique...

S'il était logiquement à l'honneur, c'est sa fille aînée Leonor qu'il a mise en lumière. Et de quelle manière ! Titrée princesse des Asturies et héritière du trône depuis l'avènement de son père le 19 juin 2014, la demoiselle de 12 ans a jusqu'à présent été préservée et exemptée de tâches officielles, mais va devoir bientôt embrasser sa destinée. La décorant du collier et des insignes de l'Ordre de la Toison d'or, Felipe lui a tenu un discours à la fois solennel et émouvant, empreint de fierté et de tendresse paternelles mais aussi de sens du devoir : "Aujourd'hui, Leonor, tu fais un pas très important et symbolique vers ton futur rôle, qui a commencé le 19 juin 2014, lorsque, en vertu de la Constitution, tu as été nommée princesse des Asturies et a reçu d'autres titres qui appartiennent par tradition à l'héritier du trône d'Espagne. Je sais qu'il peut te sembler que tu auras à faire face à de nombreux défis et responsabilités, tous importants et difficiles, mais sache que tu as le soutien de bien des gens qui veulent le meilleur pour l'Espagne, pour la Couronne et pour toi, a déclaré le roi, qui était lui-même devenu prince des Asturies à l'âge de 9 ans (en 1977) et avait reçu quatre années plus tard la Toison d'or. Ta famille sera toujours à tes côtés, tout particulier ta mère et Sofia, qui seront avec toi, te soutiendront, tout comme tes grands-parents et, bien sûr, moi-même. Sache que tu as mon entière confiance et que je ressens une immense fierté pour t'avoir remis cet Ordre de la Toison d'or ce matin [toutefois, l'Ordre lui avait été officiellement octroyé dès 2015, NDLR]."

Un instant ravissant a eu lieu lorsque la princesse Leonor a fait la révérence - sa toute première révérence en public - devant son père le roi, en lui tenant la main et en le regardant dans les yeux avec un sourire d'une tendresse ineffable. Un geste qu'elle a ensuite répétée devant sa mère la reine Letizia, évidemment présente pour la cérémonie, son grand-père le roi Juan Carlos Ier et sa grand-mère la reine Sofia. Quant à ses grands-parents maternels, Paloma Rocasolano and Jesús Ortiz, c'est avec des bises qu'elle les a salués, tout comme sa soeur cadette l'infante Sofia, 10 ans.