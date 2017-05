Sofia d'Espagne : En famille pour sa communion, Letizia et Leonor sur leur 31

L'infante Sofia d'Espagne n'a pas dû être particulièrement surprise : deux ans après avoir été spectatrice de la communion de sa grande soeur la princesse Leonor des Asturies, c'était à son tour, ce jeudi 17 mai 2017, de vivre ce moment particulier en l'église de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Aravaca, dans la banlieue ouest de Madrid, voisine du collège privé Santa Maria de los Rosales où les deux fillettes sont scolarisées.

Vêtue de l'uniforme de l'établissement (blazer bleu marine à écusson de fil d'or, jupe grise plissée, chemise blanche et cravate bleu et or), la fille cadette du roi Felipe VI et de la reine Letizia, qui a eu 10 ans le 29 avril, a fait sa communion, aboutissement de deux ans de catéchisme, en compagnie de vingt camarades de 4e primaire (l'équivalent du CM1 en France).

Sofia était évidemment très entourée pour ce grand jour : outre le couple royal et la princesse Leonor, la demoiselle pouvait compter sur ses grands-parents paternels – le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia – et maternels – Paloma Rocasolano, qui est aussi sa marraine, et Jesus Ortiz, accompagné de son épouse en secondes noces, Ana Togores, qui s'est abstenue de poser avec la famille, réunie comme rarement (le mariage de Felipe et Letizia, le baptême de leurs filles), lors des photos souvenirs. Comme en 2015 pour la communion de Leonor, même leur arrière-grand-mère Menchu Alvarez del Valle, âgée de 89 ans, avait fait le déplacement – la doyenne semblait d'ailleurs aux anges. Parrain de Sofia, Konstantin-Assen de Bulgarie, prince de Vidin, quatrième fils de Simeon de Bulgarie et Doña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, complétait le tableau.

Un tableau illuminé par les effets de style de Letizia et Leonor : la reine s'en était remise à son couturier favori pour les grandes occasions, Felipe Varela, lequel lui a confectionné, comme deux ans plus tôt dans les mêmes circonstances, un ensemble marqué par le ton vert et la broderie. Côté chaussures, la chic maman n'avait pas récidivé, préférant des escarpins aspect métallisé à ceux transparents qui avaient tant surpris en 2015. Quant à la princesse, âgée de 11 ans, elle portait une ravissante robe bleu ciel qui se conjuguait à merveille avec ses yeux, tandis qu'elle arborait une tresse de cheveux comme sa cadette.

"Un peu" nerveuse à l'approche du grand jour mais calme et heureuse le moment venu, l'infante Sofia a fait bonne figure et offert de grands sourires pleins d'assurance aux médias venus en masse et au public, qu'elle est même allée saluer en compagnie de sa soeur, héritière du trône.

La suite de cette journée pleine de joie se déroulait à l'abri des regards, au palais de la Zarzuela, résidence du couple royal.