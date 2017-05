Liev Schreiber : Exit Naomi Watts, il s'est recasé avec l'ex d'un célèbre acteur

Huit mois après l'officialisation de sa rupture avec Naomi Watts, qu'il fréquentait tout de même depuis onze ans et avec laquelle il a eu deux beaux enfants (Alexander, bientôt 10 ans, et Samuel, 8 ans), Liev Schreiber a vraisemblablement retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme.

Mercredi 17 mai, l'acteur de 49 ans a en effet été repéré en charmante compagnie dans les rues de Los Angeles. L'heureuse élue est bien connue des paparazzi puisqu'il s'agit de l'ex-petite amie de Gerard Butler, Morgan Brown (40 ans). Le duo s'était fréquenté pendant deux ans avant de rompre en novembre dernier. Entre-temps, Gerard Butler et Morgan Brown s'étaient de nouveau affichés ensemble en début d'année, avant de réapparaître côte à côte fin mars lors d'un dîner en tête à tête. En apparaissant aujourd'hui au côté de Liev Schreiber, la pétillante brune prouve donc qu'elle a bel et bien tourné la page...

Car c'est complice et très tendre que le duo a été surpris lors d'une virée dans un café de Melrose avenue. Bras dessus bras dessous, la vedette de Ray Donovan et celle qui exerce la profession d'architecte d'intérieur ont partagé quelques fous rires qui en disaient long et n'ont pas manqué d'attirer l'attention autour d'eux. "Ils ont pris un café ensemble. C'était clairement romantique. Ils riaient et marchaient enlacés. Ils semblaient très heureux", a conclu un témoin auprès du magazine People. C'est tout le mal qu'on leur souhaite !