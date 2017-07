Lilly Collins en couple avec un copain de fac ? Ce baiser qui sème le trouble...

La jolie Lily Collins a retrouvé l'amour ! Suite à sa rupture avec l'acteur Chris Evans, puis sa séparation d'avec son premier amour Jamie Campbell-Bower, la fille de Phil Collins a laissé tomber les acteurs et s'est amourachée d'un de ses copains de fac.

D'après les informations du site JustJared, la star du film To The Bone est inséparable d'un certain Jason Vahn, un charmant jeune homme aux abdos bien dessinés. Les deux supposés tourtereaux ont été photographiés il y a quelques jours en train de s'embrasser lors d'un romantique voyage à Ischia, en Italie. Leur séjour n'a pas échappé à la vigilance des paparazzi, qui les ont surpris tandis qu'ils prenaient le soleil sur le balcon de leur hôtel.

Leur rencontre ne date pas d'hier puisque Lily et Jason, tous les deux âgés de 28 ans, ont été à l'école ensemble. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la prestigieuse Harvard Westlake School de Los Angeles et ont obtenu leur diplôme la même année, en 2007. Pour la petite histoire, le site américain précise que la mère de Lily - la présidente du Beverly Hills Women's Club, Jill Tavelman - est aussi diplômée de la même école.

Le beau gosse à la tête bien faite réside toujours à Los Angeles, où il exerce en tant qu'analyste financier, spécialisé dans les investissements, pour la société Canyon Capital Advisors. Sa mère n'est autre que Stephanie Blackmore, alias Serena Wald dans la série culte des années 1980, Dallas. Sa passion pour les affaires lui vient sans doute de son père, un magnat de l'immobilier nommé Leon Vahn.

D'un milieu aisé, sa famille n'en est pas moins philanthrope et ses parents font régulièrement des dons à diverses fondations, notamment le musée de l'Holocauste de Los Angeles, le musée pour enfants Zimmer Children Museum ou encore le musée d'art contemporain de Los Angeles et bien d'autres. Reste à savoir si leur idylle passera l'été ou si ce n'est qu'une simple amourette de vacances. Affaire à suivre !