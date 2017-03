Les photos qui les réunissent sont plutôt rares. S'ils ont parfois été vus ensemble et tout sourire sur le tapis rouge d'événements officiels, Phil et Lily Collins cachent en réalité une relation très complexe. Entre le père et la fille, les rapports sont cordiaux, difficilement chaleureux. La faute au chanteur de 66 ans, qui a toujours plus ou moins été un père absent.

Née en 1989 au Royaume-Uni, l'actrice était seulement âgée de 5 ans lorsque son père a quitté sa mère, Jill Tavelman, par l'intermédiaire d'un message brutalement transmis par fax. Après leur divorce, l'interprète britannique est parti vivre pendant plus de vingt ans en Suisse, où il avait refait sa vie avec celle qui est toujours sa compagne, Orianne Cevey, mère de ses deux derniers enfants, Nicholas (15 ans) et Matthew (12 ans).

De son côté, Lily Collins est partie vivre à Los Angeles avec sa mère. Lorsqu'elle voyait son père, c'était uniquement lors des vacances scolaires. Mais cela ne suffisait à combler la jeune fille, qui souffrait de la distance et du manque d'implication de son père.

Je pardonne les erreurs que tu as commises

Mardi 7 mars, celle que les spectateurs ont découvert dans les films Blanche-Neige et The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres publiait son premier ouvrage autobiographique, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. Dans celui-ci, la jeune femme parle notamment de la souffrance d'avoir grandi dans l'ombre d'un père trop peu présent.

Le Daily Mail s'est procuré quelques extraits. Lily Collins s'adresse directement à son père : "Je te pardonne de ne pas toujours avoir été là quand j'en avais besoin et de ne pas être le père auquel je m'attendais, a-t-elle écrit. Je pardonne les erreurs que tu as commises. Et même si ça peut paraître trop tard, ça ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de temps pour avancer."