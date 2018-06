Lily Allen : Elle officialise son divorce... et son infidélité

Lily Allen et Sam Cooper, 40 ans, ont commencé à se fréquenter en 2009 avant de se marier deux ans plus tard. Officiellement divorcés, les parents des petites Ethel, 6 ans, et Marnie, 5 ans, se seraient facilement mis d'accord pour une garde partagée. Un équilibre qui, selon l'interprète de Smile, lui a permis de pleinement se concentrer sur la préparation de son prochain album intitulé No Shame, attendu pour le 8 juin prochain. Un nouvel opus qu'elle dit directement inspiré de sa vie de famille avec ses hauts, et ses bas. La chanteuse serait aujourd'hui en couple avec le DJ Meridian Dan.