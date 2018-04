Lily-Rose Depp (encore) topless : La fille de Vanessa Paradis embrase la Toile

Lily-Rose Depp reste fidèle à elle-même. Ses fans se sont à nouveau enflammés sur les réseaux après la publication d'une photographie où la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp apparaît topless. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière non plus a priori, mais la petite starlette a encore fait réagir.

Sur sa page Instagram, l'égérie du N°5 de Chanel a posté une photo où elle apparaît vêtue d'un crop top et d'un short blanc, et portant une poule dans ses bras. Une tenue sexy pour un shooting décalé, comme le confirment les quelques clichés que Walker Bunting, son ami et photographe, a posté sur sa propre page. Et c'est là qu'on retrouve pas moins deux clichés où, à la lumière sublime d'un soleil couchant, Lily-Rose pose topless, cachant sa poitrine de ses bras. Sur le bout de son nez, une peinture rouge façon clown – l'une des marques de fabrique du déjanté photographe de 22 ans. "Sensuelle", "Iconique", "Elle est une oeuvre d'art", "Splendide à en crever", peut-on lire dans les commentaires.