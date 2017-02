Linda Hardy et le célibat : "C'est compliqué, surtout à un certain âge"

Linda Hardy s'impose toujours là où on ne l'attend pas ! Actrice et mannequin, la pétillante brune a ajouté une nouvelle corde à son arc en devenant femme d'affaires puisqu'elle a lancé l'année dernière sa propre marque de bonbons naturels composés uniquement de fruits, Gimme Five.

Cette semaine, celle qui avait décroché l'écharpe de Miss France en 1992 a accordé un entretien au magazine Paris Match pour évoquer cette aventure gourmande. Enthousiaste, elle a ainsi de nouveau expliqué que c'est son fils Andréa (6 ans, né de sa relation avec son ex-compagnon marchand d'art, Peter) qui lui a inspiré ces friandises. "C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'ai commencé il y a presque sept ans à la naissance de mon fils à me pencher sur le sujet de l'alimentation chez les enfants, particulièrement par rapport au bébé. (...) Et il y a deux ans, en voyant mon fils être un vrai mangeur de bonbons et moi-même étant une adulte qui en mange pas mal, je me suis posé la question : 'Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de créer un bonbon mais qui serait totalement naturel ?'", a-t-elle déclaré.

Dans son entretien, la jeune maman de 43 ans a par ailleurs accepté de se dévoiler un peu sur sa vie privée. Célibataire depuis son divorce avec le père de son enfant (avec lequel elle affirme avoir conservé de bons rapports), Linda Hardy a ainsi admis que toute son attention était uniquement tournée vers son fils. "Je veux donner toute mon attention à mon enfant. Ce qui fait que mon fils va bientôt avoir 7 ans et il n'a jamais eu de nounou. (...) J'ai un petit garçon qui comprend qu'il a une maman qui travaille même à la maison. Au moins, j'ai la satisfaction d'être là", a-t-elle expliqué.

Si elle a pleinement choisi d'avoir "sacrifié" sa "vie amoureuse" au profit de son enfant, Linda Hardy "assume totalement" bien qu'elle espère toujours retrouver l'amour un jour. "J'ai mis un système en place pour mon fils qui fait qu'aujourd'hui je ne laisse pas beaucoup de place à quelqu'un pour entrer dans ma vie. Après, évidemment, j'aurais envie de retrouver l'amour ! Mais est-ce que je me donne les moyens de rencontrer quelqu'un ? Non ! Mais, j'aimerais partager avec une personne mes joies, mes peines... Il y a aussi la peur de souffrir, d'être abandonnée, rejetée. C'est compliqué, surtout arrivée à un certain âge", conclut-elle.